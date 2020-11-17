В орловской глубинке пенсионеры целый месяц ждали автобуса

Движение маршруток возобновилось только после вмешательства ОНФ.

В Дмитровском районе Орловской области после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта возобновилось движение автобусов по маршруту Дмитровск — Малое Кричино. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, целый месяц селянам пришлось жить без автобуса. Не зная, куда еще жаловаться, они обратились за помощью к активистам. Эксперты ОНФ тут же направили обращение в администрацию Дмитровского района с «предложением принять меры для возобновления рейсов».

«Большинство жителей Малого Кричино – это люди пожилого возраста, — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина Патронова. — Им необходимо часто ездить в Дмитровск, где находятся аптеки, банки и другие социальные объекты. Когда автобусы не выходили на маршрут, то местным жителям приходилось добираться до Дмитровска на попутках. Для граждан пожилого возраста такой вариант был крайне неудобен».

Со ссылкой на ответ администрации Дмитровского района ОНФ также сообщает, что движение автобусов было приостановлено по техническим причинам. Власти признали, что перевозчик около месяца не выводил свои машины на маршрут. Однако после того, как проблемой заинтересовались в ОНФ, технические проблемы удивительным образом были устранены, и автобусы вернулись на дорогу. Кстати, «фронтовики» подчеркнули, что администрация Дмитровского района оперативно приняла меры для решения возникшей проблемы.

ИА «Орелград»