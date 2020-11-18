Озвучены сроки закрытия движения по Красному мосту в Орле

Мэр Орла пригрозил перевозчикам «жестким подходом» и пообещал усилить позиции ТТП с весны 2021 года.

Мэр Орла Юрий Парахин встретился с представителями орловских перевозчиков и рассказал, как будет организовано транспортное обслуживание после закрытия на ремонт Красного моста. Градоначальник предупредил частников, что приоритет в новой транспортной схеме власти постараются дать МУП ТТП, а нерадивых перевозчиков пригрозил «нещадно штрафовать».

О встрече с частными перевозчиками Парахин рассказал на своей странице в соцсети. Он напомним, что весной 2021 года начнется ремонт Красного моста, который предполагает его полное закрытие. Поэтому в Орле нужно создать новую транспортную схему.

Мэр рассказал, что в связи с этим с 1 января с перевозчиками подпишут краткосрочные контракты, а когда начнется собственно ремонт моста, начнут действовать новые договоры, рассчитанные на 2,5 года, то есть на срок работ на Красном мосту.

По словам Парахина, сейчас в администрации Орла функционирует рабочая группа. Она должна «разработать новую, комфортную для горожан транспортную схему, которая позволит минимизировать последствия ремонта».

— Здесь к каждому перевозчику будет жесткий подход. И к возрасту техники, и к ее внешнему виду, и к поведению водителей, и к соблюдению графиков движения. Никому на уступки идти не будем. Будем нещадно штрафовать и расторгать контракты, — предупредил Парахин.

При этом мэр подчеркнул, что МУП ТТП в новых условиях «должно работать, а не существовать» и пообещал «усиливать позиции муниципального транспорта на рынке».

ИА «Орелград»