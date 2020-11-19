Электоральный диктант «взорвал» Орловскую область

Сотни жителей региона приняли участие в новом испытании.

Избирательная комиссия Орловской области подвела итоги областной образовательной акции «Электоральный диктант», старт которой был дан в октябре 2020 года. Напомним, она предназначена для «правового просвещения молодых и будущих избирателей, повышения интереса молодежи к выборам». Из-за угрозы заболевания коронавирусом акция прошла в дистанционном формате. Текст «Электорального диктанта» включал в себя 30 тестовых заданий и был размещен на официальном сайте облизбиркома и в соцсетях.

По подсчетам Избирательной комиссии Орловской области, в акции приняли участие 224 жителя региона. Причем география была представлена довольно широко: диктант написали жители трех крупнейших городов – Орла, Ливен и Мценска, а также 14 районов. Самому младшему участнику акции всего 14 лет, а самому старшему – 78.

«Среди участников областной образовательной акции были школьники, студенты высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, учителя, преподаватели, пенсионеры, врачи, журналисты, работники муниципальных организаций, представители иных профессиональных сфер», — перечислили в облизбиркоме.

Организаторы подчеркнули, что многим участникам помогал собственный опыт, так как они трудились наблюдателями на выборах. Ну а самым юным участникам приходилось полагаться на знания, почерпнутые из различных источников. Кстати, диктант имел особое значение для учеников 10-х и 11-х классов. Как пояснили в облизбиркоме, те из них, кто стал победителем и призером, получили право на участие в региональном этапе олимпиады «Софиум».

ИА «Орелград»