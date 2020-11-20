С 1 декабря орловские пассажиры смогут расплатиться только «Картой жителя»

Со старым проездным общественный транспорт больше не повезет.

С 1 декабря в Орле перестанут действовать проездные билеты старого образца. Оплатить поездку можно будет только с помощью «Карты жителя Орловской области», сообщает пресс-служба горсовета.

На заседании профильного комитета горсовета 19 ноября мэрия представила депутатам проект «Карта жителя Орловской области»: он дает возможность совместить карту национальной платежной системы «Мир» с действующей системой оплаты проезда в общественном транспорте.

В отличие от проездных старого образца, пополнить которые можно было только за 2 дня до окончания срока действия, внести деньги на «Орловчанку» можно будет за 15 дней до и 15 дней после начала срока действия проездного. Этот срок установлен с 31 календарного дня на один календарный месяц, уточнили в горсовете.

— Переход будет бесплатным. С 1 декабря старые проездные действовать не будут, — предупредили в пресс-службе городского парламента.

Для замены проездных билетов доступны 12 окон из 24 отделений орловского «Сбера».

Окончательное решение о переходе на «Орловчанку» будет принято на ноябрьской сессии горсовета.

ИА «Орелград»