Более 100 рейдов провели в автобусах под Орлом

21.11.2020 | 16:31 Новости, Общество

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Мценские власти отчитались о борьбе с нарушителями масочного режима.

Администрация города Мценска обнародовала информацию о проведении контрольных мероприятий в общественном транспорте. В частности, проверялось, как водители и пассажиры соблюдают ограничения, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Напомним, ношение масок или респираторов в общественном транспорте является обязательным, а ношение перчаток – рекомендованным.

Такие требования были введены в соответствии с указом губернатора Орловской области. В Мценске, как и в других муниципальных образованиях региона, за их соблюдением следят специально созданные группы. В составы этих комиссий входят сотрудники местной мэрии и полиции. Сообщается, что вот уже месяц они ежедневно проводят рейды и факты нарушений фиксируют при помощи фотоснимков.

«В автобусах размещена информация об обязательном использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении социальной дистанции, — следует из сообщения администрации города Мценска. — За истекший период проведено 125 контрольных мероприятий».

О числе пойманных нарушителей, к сожалению, чиновники умолчали. Сообщается лишь, что материалы для привлечения их к административной ответственности направляются в областной департамент транспорта и дорожного хозяйства. Напомним, что для простых граждан самым мягким наказанием за появление без маски в общественном транспорте является предупреждение, а самым суровым – административный штраф в размере до 30 тысяч рублей. Юрлицам за аналогичное нарушение грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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