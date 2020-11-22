Чиновники задумались о ликвидации детского оздоровительного центра?

Судьбу оздоровительно-образовательного центра решит спецкомиссия.

В Орловской области создана специальная комиссия, которую возглавила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова. Перед ней поставлена задача оценить возможные последствия принятия решения о ликвидации филиала бюджетного учреждения «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный». Конкретно же речь идет о «Детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Орловские зори».

Распоряжение о создании комиссии подписал исполняющий обязанности главы правительства региона Вадим Соколов. Он же утвердил персональный состав. Всего в комиссию включено семь человек, что позволит избежать равенства голосов при голосовании. В ее состав, по согласованию, включена и директор «Юбилейного» Александра Копылова.

Причины потенциальной ликвидации детского оздоровительного центра «Орловские зори» в правительственном распоряжении не указаны. Но отмечено, что окончательное решение будет принято на основании заключения комиссии. Впрочем, практика последних лет показывает, что подобные комиссии обычно выносят положительные заключения и дают добро на проведение реорганизации или ликвидации.

Как уже писал «Орелград», ранее губернатор Андрей Клычков создал две специальные комиссии. Перед ними поставлена задача оценить возможные последствия принятия решений о слиянии четырех колледжей в рамках областного плана оптимизации системы образования. Предполагается объединение Орловского автодорожного техникума и Орловского технического колледжа, а также Мезенского и Болховского педагогических колледжей.

ИА «Орелград»