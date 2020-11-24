Умер орловский писатель и краевед Василий Катанов

Ему было 90 лет.

23 ноября на 91-м году жизни скончался известный орловский поэт, прозаик и краевед Василий Катанов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Причина смерти Катанова не уточняется.

Василий Михайлович Катанов родился 17 июля 1930 года в селе Фоминки Орловского района. Окончил филологический факультет Орловского государственного педагогического института (сейчас ОГУ), трудился в редакциях орловских областных газет, в течение пяти лет руководил Орловской писательской организацией, а затем до 1990 года работал редактором Орловского отделения Приокского книжного издательства.

Богатейшее творческое наследие В.М.Катанова насчитывает более тридцати книг стихов (в т. ч. детских), исторической прозы, краеведения. Его произведения публиковались в крупнейших российских журналах. Стихотворения и очерки включены в хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели Орловского края ХХ век».

С 1966 года Катанов — член Союза писателей России. В 1989 году ему присвоено звание Заслуженный работник культуры РФ. Катанов — первый лауреат Всероссийской литературной премии «За Отечествоведение» им. Н.М. Карамзина (1994), лауреат Всероссийских премий «Вешние воды» (2002) и им. А.А. Фета (2010). Награжден орденом «Дружбы» (2001) и орденом Почета (2011), медалью «За доблестный труд», многочисленными ведомственными, юбилейными, региональными и общественными наградами. В 2005 году его имя занесено в «Книгу Почета города Орла».

— Признанный мастер слова, принципиально и твердо отстаивавший в своем творчестве истинные духовные ценности и нравственные идеалы, достойный продолжатель славных традиций русской классической литературы, один из наиболее талантливых, получивших известность в России литераторов Орловщины, мудрый наставник и глубоко порядочный человек – таким Василий Михайлович Катанов навсегда останется в сердцах друзей, коллег, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом, — говорится в опубликованном пресс-службой соболезновании, которое подписали представители областного правительства, депутаты, чиновники, общественные деятели.

ИА «Орелград»