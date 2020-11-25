Орловский прокурор призвал сирот быть осторожными

25.11.2020 | 15:42 Новости, Общество

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Урок правового просвещения прошел в Некрасовской школе-интернате.

Как сообщили в Орловской транспортной прокуратуре, это надзорное ведомство провело с коллективом и воспитанниками Некрасовской школы-интерната «мероприятие правового просвещения». Напомним, в указанном учреждении воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Учреждение лично посетил Орловский транспортный прокурор Константин Волков. Кстати, перед началом правового урока было заключено соглашение, которое наряду с прокурором своей подписью скрепила директор школы-интерната Татьяна Паршикова. Оно предусматривает «взаимодействие по вопросам осуществления профориентации, нравственного, патриотического воспитания, правового просвещения и подготовке к самостоятельной жизни в обществе учащихся данного учреждения». Кроме того, документом предусмотрено оказание шефской помощи.

«После Константин Волков рассказал присутствующим об основных правах и обязанностях несовершеннолетних, особое внимание обратил на необходимость соблюдать правила поведения на железнодорожном транспорте, — пояснили в Орловской транспортной прокуратуре. — Данное мероприятие проведено с участием сотрудников отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел, которые показали детям видеоролик о безопасности на объектах железнодорожного транспорта».

После урока воспитанникам были вручены канцелярские принадлежности и сладкие подарки.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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