Орловцы жалуются на «каток» на мосту «Дружба»

Тротуары обновленного моста внушают жителям города серьезные опасения.

Жители Орла всерьез опасаются за свою безопасность при переходе по тротуарам через мост «Дружба». Из-за технических особенностей дорожки в дождливую погоду залиты водой, которая при понижении температур превращает тротуары в каток. Обратил внимание на проблему и депутат горсовета Виталий Рыбаков.

В Сети появились фотографии, на которых видно, что тротуары на мосту буквально по щиколотку в воде. О том, что они изначально устроены неправильно, орловцы заговорили сразу после «сдачи» моста: пешеходные дорожки не приподняты над уровнем проезжей части, а просто отделены от нее заборчиком. Летом пешеходов с легкостью могла обдать дождевой водой любая проезжающая мимо машина, а к зиме тротуары превращаются в каток.

«Очень продуманный ремонт», — иронично отметил автор фото мокрых тротуаров в посте в соцсети.

Обратил внимание на проблему и депутат горсовета Виталий Рыбаков. На своей странице в соцсети он разместил пост под заголовком «Каток на мосту Дружба?» и задался вопросом, «почему администрация не думает о безопасности пешеходов?»

— Я обращал внимание, что в зимнее время из-за неправильной высоты тротуара на мосту Дружба движение будет представлять опасность, — написал депутат. — Я требую, чтобы администрация г. Орла провела ряд мероприятий по организации безопасного движения пешеходов на мосту Дружба!

Напомним, как уже писал «Орелград», после затянувшегося ремонта мост «Дружба» в Орле торжественно открыли 3 августа 2020 года. Изначально планировалось, что это произойдет еще в конце 2019 — начале 2020 года. Однако прежний подрядчик, «Региональные газораспределительные сети», сорвал сроки работ. Новый подрядчик «Ремспецмост» — из Белгородской области. Согласно контракта с ним, работы планировали завершить к 1 декабря 2020 года. Срок гарантии на объект составляет 8 лет. Стоимость работ составила почти 300 млн рублей. Недавно стало известно, что мост «Дружбы» до сих пор не сдан, а «Ремспецмост» уже выиграл контракт на реконструкцию Красного моста в Орле.

ИА «Орелград»