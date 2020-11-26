В юбилей Победы в Орле продают портреты фюрера по 290 рублей

Изображение нацистского преступника размещено на марках.

В Орле в киосках «Роспечати» продают марки с портретом Адольфа Гитлера. Стоимость одной штуки – 290 рублей, рассказала ОГТРК. Производители этой печатной продукции уверены, что таким образом воспитывают патриотизм. Не все жители Орла в этом с ними согласны.

Судя по опросу прохожих в репортаже, орловцы возмущены продажей такого товара. «В нашей стране марка с Гитлером просто не может существовать», — заявила местная жительница.

В «Роспечати» уверены, что все требования закона соблюдены. Мол, на марке есть напоминание о запрете пропаганды нацизма и указано, что Гитлер — военный преступник. СМИ связались с производителем марок. Это карельская общественно-патриотическая организация «За Родину». Здесь особо подчеркнули, что «используются подлинные марки Третьего рейха», а портрет Гитлера, «преподанный в правильном патриотическом ключе», должен «закреплять героический контекст Великой Победы над преступной фашистской Германией».

Орловский филателист с тридцатилетним стажем Александр Саран также не усмотрел в появлении марок с Гитлером большой беды. «С моей точки зрения, поверженных противников нужно пропагандировать как плоды нашей победы. Вот и все. И здесь на этой упаковке соответственно это отражено», — сказал он СМИ.

А вот председатель Орловского регионального отделения ассоциации юристов России Сергей Мальфанов уверен, что распространение портретов можно приравнять к пропаганде. Тем более, что на внешней стороне марки никакого негативного теста о фюрере нет. «Это просто попытка каким-то образом уйти от ответственности, схитрить, но цель пропаганды нацистских преступников от этого не уходит», — уверен юрист.

ИА «Орелград»