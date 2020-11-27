Заболеваемость коронавирусом на Орловщине на 41% выше среднего по стране

Большинство «ковидных» коек в регионе не имеют аппаратов ИВЛ и системы подачи кислорода.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 41% выше среднероссийского. Об этом на профильном заседании профильного комитета облсовета рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ирина Фролова. Также стало известно, что большинство «ковидных» коек в орловских больницах не оснащены аппаратами ИВЛ и системой подачи кислорода.

По информации Роспотребнадзора, за минувшую неделю пневмонию диагностировали у каждого пятого больного коронавирусом орловца. При этом замглавы областного департамента здравоохранения Владимир Николаев рассказал, что из 1472 коек, перепрофилированных для лечения ковидных больных, «796 имеют подачу кислороду, 161 койка — с аппаратами ИВЛ».

26 ноября замглавы федерального Росздравнадзора Ирина Серегина отметила, что в ряде регионов России есть дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ранее в числе этих регионов вице-премьер Татьяна Голикова назвала и Орловскую область. Серегина уточнила, что в ряде регионов «зафиксировано недостаточное оснащение перепрофилированных коек, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», передает ТАСС.

ИА «Орелград»