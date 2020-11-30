До конца года на Орловщине планируют открыть 230 мест в детсадах

30.11.2020 | 16:02 Новости, Общество

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Строительство одного учреждения в Орле отстает от графика.

До конца 2020 года в Орловской области откроют 230 дополнительных мест в детских садах. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации региона. Мероприятие провели в режиме видеоконференцсвязи.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, в Орле в ближайшее время будет готов  к сдаче второй корпус детского сада на улице Родзевича-Белевича на 155 мест. Его строительство обошлось в 81,4 млн рублей. Записать сюда ребенка можно с помощью электронной очереди в информационной системе «Виртуальная школа», группы уже комплектуют. Направления для зачисления детей обещают выписать до 10 декабря.

В районах области новые места в детсадах появятся за счет перепрофилирования групп и работ по капремонту помещений. Так, во Мценске еще 30 дополнительных мест откроют в детсадах №1 и №6. В Нарышкино детсад №3 сможет принять дополнительно 15 детей. В ливенских детсадах №9 и №12 откроются 30 новых мест.

Что касается строительства детсада на улице Планерной в Орле, его должы закончить к лету 2021 года. Однако в мэрии признали, что с соблюдением графиков есть проблемы. Заказчику работу (МКУ «УКС г.Орла») пришлось писать подрядчику «АгроСтройМонтаж» письмо с требованием ускорить работы на объекте. Также чиновники попросили полицейских проверить, на что подрядчик потратил аванс в размере 22,8 млн рублей, который УКС перечислил еще в августе. «По состоянию на сегодняшний день работы приняты в объеме 9,9 млн рублей, что составляет 43,8% аванса», — рассказали в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»

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