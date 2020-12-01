Орловская компания стала «Надежным застройщиком России»

1.12.2020 | 17:38 Новости, Строительство

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Группа компаний «ОДСК» получила престижную награду

Группа компаний «ОДСК» стала обладателем «золотого знака» на всероссийском саммите «Надежный застройщик России». Структуры компании отмечают в этой номинации третий год подряд.

Одна из самых престижных российских наград в строительной сфере присваивается застройщикам, чьи объекты имеют высочайшие показатели надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Эту почетную награду крупнейший орловский застройщик получает третий раз. И если ранее «золотой знак» присуждался строительному холдингу «Орелстрой», входящему в состав группы компаний «ОДСК», то в 2020 году всероссийский ежегодный саммит оценил работу всей структуры в нескольких регионах.

В течении 2020 года строительный холдинг «Орелстрой» и «ОДСК-Липецк» в составе группы компаний «ОДСК» в двух регионах России непрерывно вели строительство 23 объектов. Несмотря на непростую ситуацию в стране, связанную с пандемией, одна из компаний группы, «ОДСК Липецк», продолжила реализацию программы спасения обманутых дольщиков.

Кроме того, строители оказывали активную профессиональную помощь медицинским учреждениям, в максимально сжатые сроки завершив работы в десяти корпусах различных медицинских учреждений. Благодаря этому в Орловской области удалось оперативно увеличить возможности для приема пациентов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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