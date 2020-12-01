В орловском транспорте поймали еще 100 нарушителей масочного режима

1.12.2020 | 15:06 Новости, Общество

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Коронавирусное законодательство нарушают и водители, и пассажиры.

За минувшую неделю в орловском транспорте поймали более 100 нарушителей масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на и.о. мэра Орла Ирину Проваленкову.

Сообщается, что протоколы составили на 87 пассажиров и 5 водителей общественного транспорта, а также на 10 водителей такси.

Проваленкова рассказала, что теперь материалы видеорегистраторов, которые установлены в общественном транспорте, будут просматривать чаще: три раза в неделю, а не один, как сейчас.

ИА «Орелград»

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