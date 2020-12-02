Орловцев наградят за чтение «Идиота»

В регионе пройдет конкурс для самых внимательных читателей.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени Бунина и Институт развития образования выступили организаторами регионального литературного конкурса «Самый внимательный читатель». Этот конкурс является для Орловской области традиционным. В текущем году для внимательного прочтения предложен роман «Идиот» Федора Достоевского.

Конкурс стартует 10 декабря 2020 года, а завершится 3 марта 2021 года. Он пройдет в два этапа. На первом будут приняты и рассмотрены работы участников на муниципальном уровне. Интересно, что для каждого города и района установлена своя квота. Например, Орлу разрешено выставить до 50-ти участников, Ливнам, Мценску и Орловскому району – до 10-ти, остальным районам региона – до трех.

К участию в конкурсе приглашена молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе старшеклассники и студенты. Им придется отвечать на вопросы организаторов по роману «Идиот». Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в Орловской области, мероприятие впервые будет проведено исключительно в онлайн формате на официальном сайте областной библиотеки.

«Конкурс призван привлечь внимание молодежи к богатейшему творческому наследию Ф.М. Достоевского, активизирует интерес к прочтению и дальнейшему углубленному изучению произведений автора, способствует продвижению русских классических произведений в молодежной среде», — заявили организаторы.

Отметим, что он является некоммерческим и преследует сугубо творческие и общекультурные цели. Тем не менее, победителям будут вручены дипломы и ценные подарки.

ИА «Орелград»