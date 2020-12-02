Мэрия Орла признала проблемы с новой транспортной картой

Причиной проблем у орловских пассажиров стали технические сбои и поведение водителей.

С 1 декабря пассажиры общественного транспорта в Орле начали пользоваться новыми проездными: банковскими картами МИР и уникальными картами с символикой «75 лет Победы!». Новшество вызвало массу проблем. В некоторых транспортных средствах валидаторы якобы не считывали данные карты. А в других водители отказывались возить школьников с непривычным платежным документом.

В мэрии признали, что внедрение новых проездных не обошлось «без технических сбоев».

— Так, в администрацию Орла и РИЦ по Орловской области поступали сигналы о том, что новые карты не считываются валидаторами. Имели место и ситуации, когда водители транспортных средств не принимали у детей до 14 лет «Карту школьника» с символикой «75-летие Победы!», требуя расплатиться картой МИР или наличными, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Сообщается, что чиновники «повторно провели с перевозчиками и их водителями разъяснительную работу».

— Карта МИР и карты с символикой «75 лет Победы!» имеют одинаковую силу, с них производится одинаковый платеж, — напоминают в мэрии.

Орловцам рассказали, что если водители общественного транспорта отказываются принимать новые проездные, надо отправить сообщения в WhatsApp, Viber или Telegram по телефону оперативной связи администрации Орла – +7 (910) 202 57 00. При этом следует обязательно указать номер маршрута и госномер автобуса. Если возникла проблема с валидатором, следует обращаться в РИЦ Орловской области по телефону «горячей линии» – 8 (800) 450 10 27.

ИА «Орелград»