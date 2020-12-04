Онлайн-урок для будущих профессионалов: как реализовать свою бизнес-идею

4.12.2020 | 13:02 Новости, Экономика

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Орловским школьникам рассказали о бизнесе

В Орловской области 3 декабря прошел открытый онлайн-урок по предпринимательству. В нем приняли участие около 800 учащихся.

В ходе урока Торгово-промышленная палата Орловской области и строительный холдинг «Орелстрой» рассказали школьникам о теории и практике бизнеса. В качестве примера развития бизнеса была приведена история строительного холдинга «Орелстрой»

«Людям всегда нужен дом. Бизнес-идея «Орёлстроя» заключается в том, чтобы строить качественно и быстро современные дома, в которых есть все необходимое для комфортной жизни», – рассказал Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орёлстрой».
Он также отметил, что успех в бизнесе приходит в результате тщательного планирования и поэтапного развития. Сучков призвал будущих бизнесменов объективно оценивать ситуацию, при этом настраиваясь на позитивный результат.

За 40 минут онлайн-урока дети задали около 70 вопросов об инвестициях, рекламе и скрытых угрозах. Автору одного из вопросов подарили планшет.

«Для нас очень важно, что Орловская ТПП в одной команде, совместно с центром услуг «Мой бизнес», некоммерческими организациями, субъектами МСП и органами власти, создают все необходимые условия для общения юных предпринимателей с известными бизнесменами, а также другими субъектами, участвующими в формировании и развитии бизнес-среды нашего региона», – отметила Светлана Ковалева, президент Орловской Торгово-промышленной палаты.

ИА «Орелград»

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