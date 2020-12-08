Орловской полиции купят собак по 70 тысяч рублей

8.12.2020 | 23:47 Новости, Общество

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«Полк» служебных собак регионального УМВД будет пополнен. 

Управление МВД России по Орловской области объявило о проведении закупки собак служебных пород. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 350 тысяч рублей. Всего планируется приобрести пять животных, то есть каждая собака обойдется бюджету в 70 тысяч рублей. Заказчик предъявил ряд требований, которым должна отвечать каждая собака. Так, ее возраст должен быть не менее трех, но и не более 12 месяцев. Тип высшей нервной деятельности: сангвиник или холерик.

Это должна быть собака средних пород, применяемая в деятельности органов внутренних дел по следующим направлениям: розыск по следам человека, поиск целевых веществ по их запаху, поиск трупов и следов крови человека. Кроме того, собака должна быть «способна к отражению нападения на сотрудника органов внутренних дел и граждан, обозначению и удержанию человека».

Отметим, что существуют методические рекомендации по отбору служебных собак для нужд территориальных органов МВД России. Согласно им, годность животного к несению службы определяется по результатам проведения специальных тестов. Например, предварительно должно быть оценено отношение собаки к звуковым раздражителям и атаке человека, ее поведение в необычной ситуации, реакция на незнакомые помещения.

Для караульной службы преимущественно используются кавказская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, черный терьер и ризеншнауцер. Согласно конкурсной документации, собака должна быть годна к дрессировке и дальнейшему применению в оперативно-служебной деятельности в системе МВД России. Обязательное наличие ряда документов, в том числе ветеринарного паспорта и родословной карточки или метрики щенка.

ИА «Орелград»

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