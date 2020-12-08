В Орле частной охране задолжали 10 млн рублей

8.12.2020 | 16:29 Новости, Общество

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Получить заработанные деньги охранникам помог бизнес-омбудсмен.

Только обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области помогло субъекту малого бизнеса восстановить нарушенные права. Об этом сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. Речь идет о «неисполнении финансовых обязательств по договору оказания услуг по охране имущества, являющегося конкурсной массой должника, в рамках рассматриваемого арбитражным судом дела о банкротстве».

Судя по озвученным данным, этим имуществом был объект долевого строительства. Свои договорные обязательства частная охранная организация исполнила в полном объеме в период с июля 2019 года по июль 2020 года. Оплата по договору должна была составить более 10 миллионов рублей. Однако охранники этих денег не получили и обратились за помощью к бизнес-омбудсмену.

Сообщается, что руководитель охранного предприятия для выполнения договорных обязательств был вынужден взять банковский кредит, а затем взял еще несколько займов на уплату налогов и выплату зарплаты сотрудникам, охранявшим имущество.

«Оплата указанных охранных услуг по условиям соглашения о финансировании процедуры конкурсного производства в рамках дела о банкротстве должна осуществляться Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», учредителем которого является Правительство Российской Федерации», — пояснили в аппарате уполномоченного.

Учитывая это, в адрес правительства Орловской области и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства были направлены обращения «о принятии мер по ликвидации задолженности». Без ответа они не остались — частной охранной организации уже перечислено 10,955 миллиона рублей.

«Таким образом, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области не допустил ущемления прав и нарушения законных интересов субъекта малого бизнеса», — резюмируют в аппарате бизнес-омбудсмена.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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