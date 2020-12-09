Орловским сиротам торжественно вручили ключи от квартир

Мероприятие прошло в микрорайоне «Болховский»

9 декабря состоялась традиционная церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 10 молодых жителей Орловского района стали обладателями квартир с отделкой в современном микрорайоне Болховский, расположение и инфраструктуру которого уже оценили тысячи орловских семей. На церемонии присутствовали первые лица области.

Губернатор Андрей Клычков отметил сложившуюся традицию вручать накануне Нового года ключи от квартир детям, которые с ранних лет находятся в непростой жизненной ситуации. Глава региона рассказал, что на 2020 год в бюджете было 250 млн рублей на покупку жилья этой льготной категории. И пообещал, что работа по обеспечению детей-сирот квартирами будет продолжена. Клычков выразил благодарность компании – застройщику за то, что «выполнили обещания, данные детям».

Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский также поблагодарил ПАО «Орелстрой», отметив, что компания давно зарекомендовала себя хорошим качеством жилья. Музалевский выразил уверенность, что «новоселам тут будет уютно и комфортно». По словам спикера заксобрания, в бюджете следующего года уже заложены дополнительные средства на покупку жилья для детей-сирот. А облсовет на ноябрьской сессии принял обращение в Госдуму с просьбой поменять закон, чтобы при наличии жилых помещений и с согласия детей-сирот им могли предоставлять жилье в любом муниципальном районе или городе.

— Сегодня прекрасный день, потому что начинается новая жизнь еще у 10 молодых людей! В современных микрорайонах есть все для жизни, и Болховский по праву считается одним из лучших в нашем регионе. Мы искренне желаем вам успехов, пусть сбываются самые смелые ваши планы! – отметил главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков.

По его словам, компания ежегодно выполняет все заявки на приобретение квартир для детей-сирот от администрации Орла, предоставляя необходимое количество квартир.

Первая строительная площадка в Болховском микрорайоне была открыта строительным холдингом «Орелстрой» в 2013 году. В конце 2019 года «Орелстрой» завершил в микрорайоне строительство первого детского сада на 230 мест. На текущий момент микрорайон насчитывает 16 многоквартирных домов, в которых проживают более 5 000 человек.

ИА «Орелград»