В Орле пенсионер сбил школьника

Мальчику понадобилась помощь медиков.

Сегодня утром в Орле произошло ДТП с участием юного пешехода. Около 07.30 в Северном районе города 81-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 7-летнего ребенка.

Пресс-служба регоинального УГИБДД сообщает, что «семерка» двигалась по межквартальному проезду со стороны улицы Рощинской в направлении улицы Металлургов. В районе дома №36 машина сбила мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы. С места аварии мальчика увезли в больницу.

ИА «Орелград»