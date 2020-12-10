В Орле предложили заменить приём врача звонками

При этом в правительстве Орловской области уверяют, что ситуация с лечением пациентов налаживается.

В Орле для зараженных коронавирусом пациентов, которые не могут дождаться врача, предложили организовать горячую линию. С такой инициативой выступила председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько.

— Необходимо в поликлиниках организовать онлайн-консультирование. Если врач не может приехать в этот день к пациенту, то возможно было бы получить онлайн-консультацию, хотя бы до того момента пока врач не прибудет к пациенту, — цитирует Сенько пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что, к примеру, в поликлинике № 2 Орла девять врачебно-сестринских бригад совершают около 300 выездов в день. А в поликлинике № 3 только за прошлую неделю зафиксировали 1670 вызовов врачей на дом.

При этом в облправительстве уверены, что «система работы с ковид-пациентами постепенно налаживается».

ИА «Орелград»