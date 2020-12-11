Орловцев поманили на работу высокими зарплатами

В базе данных службы занятости выросло число высокооплачиваемых вакансий.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, работодатели региона активизировали поиск сотрудников. Всего за сутки областная база данных приросла 127 новыми вакансиями. Сейчас она предлагает соискателям более 7,4 тысячи свободных рабочих мест, причем среди них немало предложений с высоким уровнем зарплат.

Например, одно из новосильских сельхозпредприятий ищет управляющего своим отделением, готового работать за 95 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что опыт работы от соискателя в данном случае не требуется, хотя это редкий случай, конечно.

«Зарплату в 50 тысяч рублей указывают для вакансии агронома кадровые службы сельхозпредприятий в Новосиле и Мценске, — пояснили в управлении труда и занятости. — Таким же месячным заработком оценивается труд юрисконсульта Мценского завода по обработке цветных металлов, исполнительного директора Брянской мясной компании, базирующейся в Хотынецком районе, участкового врача-педиатра в Верховье, врачей ряда специализаций в орловских больницах, а также ветврачей, водителей, обладателей строительных профессий в некоторых организациях Орла, Дмитровского, Троснянского и других районов».

Кроме того, по 60 и более тысяч рублей готовы платить врачу-онкологу в городской больнице имени Боткина и инженеру-электрику на сыродельном заводе. Эксперты отмечают, что манят орловцев на работу и в другие регионы. Например, желающие могут отправиться в Мурманск, где требуются монтажники, каменщики, плотники, бетонщики и электрогазосварщики. Работодатель гарантирует оплату проезда и проживания, полный соцпакет и зарплату в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

«От 64 тысяч рублей готово платить работникам, трудоустроенным на работу вахтовым методом, одно из строительных предприятий Москвы, — добавили в управлении. — На рынке труда Орловской области требуются учителя и воспитатели, врачи и медсестры. Сельхозпредприятия трудоустроят зоотехников, ветврачей и дояров. Востребованы рабочие руки — укладчики-упаковщики, грузчики, подсобные рабочие, уборщики и др.».

На работу в Кромской район ищут химиков, Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ищет гидролога и метеоролога, а в Ливнах требуются флористы.

ИА «Орелград»