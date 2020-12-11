Суд временно запретил орловскому заводу пользоваться газом

11.12.2020 | 16:30 Новости, Общество

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Решение было принято в рамках рассмотрения административного дела.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, основанием для возбуждения в отношении Орловского молочного завода административного производства послужили результаты контрольного мероприятия, которое было проведено в конце ноября. В частности, было выявлено нарушение обязательных норм и требований в области промышленной безопасности, а именно при эксплуатации газовой сети.

Проверку провел сотрудник Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Он пришел к выводу, что на заводе «не обеспечена безопасная эксплуатация опасного производственного объекта, не соблюдены требования нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности, не обеспечено проведение аттестации в области промышленной безопасности руководящего состава и инженерно-технического персонала».

Однако в суде представители завода с этими претензиями не согласились и попросили прекратить производство по делу. По их мнению, «отсутствует как событие, так и состав административного правонарушения». Кроме того, они сослались на процессуальные нарушения, допущенные при составлении протокола. Выслушав представителей сторон, суд счел вину завода в совершении правонарушения доказанной.

В результате предприятию было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта «Сеть газопотребления» на срок 35 суток.

ИА «Орелград»

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