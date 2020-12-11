В Орле суд запретил разгрузку щебня на ж/д станции

Работы велись вблизи жилых домов, что суд счел недопустимым.

Суд удовлетворил иск Орловской транспортной прокуратуры, которая требовала запретить РЖД разгрузку и складирование минерально-строительных материалов на повышенном пути № 12 станции «Орел». Как пояснили в надзорном ведомстве, ранее была проведена проверка по обращению местных жителей. Последние пожаловались на неудобства — погрузочно-разгрузочные работы проводятся в районе жилых домов.

В ходе проверки, как сообщается, были выявлены нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций (МЧ-9). В прокуратуре говорят, что в МЧ-9, например, нет утвержденного проекта предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, «не определена санитарно-защитная зона, не осуществляется производственный контроль на промплощадке, превышаются допустимый уровень шума и предельно-допустимые концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в границах территории жилой застройки».

Все выявленные нарушения прокуратура подробно описала в своем иске, который был подан в интересах местных жителей. Прокурор просил о запрете разгрузки и складирования щебня, отсева, песчано-гравийной смеси и иных минерально-строительных материалов на повышенном пути №12 станции «Орел» Московской железной дороги – «до момента создания условий, исключающих осуществление данной деятельности с нарушением санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства».

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»