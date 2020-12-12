Фестиваль танцев в Орле проведут дистанционно

Названы условия проведения «Орлят России-2021».

Администрация Орла определилась с условиями проведения V Открытого хореографического фестиваля «Орлята России-2021». Городскому управлению культуры поручено провести его в Орле с 3 по 5 февраля 2021 года в дистанционном формате. Цели остались прежними: популяризация и развитие хореографического искусства, выявление и поддержка одаренных детей и талантливых педагогов. Отметим, что проведение фестиваля посвятят 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Помимо мэрии организатором выступит Орловская детская хореографическая школа им. Панковой. Поддержит их и областное управление культуры и архивного дела. К участию в фестивале будут приглашены коллективы хореографических студий и хореографических отделений школ искусств, а также танцевальные группы ссузов и вузов. Интересно, что прием заявок стартует 31 декабря 2020 года.

Участникам надо будет подать заявки, а также прислать ссылку на видеозапись одного концертного номера, живого выступления, исполненного на общем плане. Учитывая необычный формат, для удобства участникам разрешили видеозапись выступления выложить на YouTube или в любом файлообменнике. Также им придется дать согласие на обработку персональных данных.

«Представленный видеоматериал может иметь любую тематическую направленность, должен способствовать раскрытию исполнительских возможностей коллектива», — отмечено в положении о фестивале. Кстати, организаторы обещают допустить всех желающих, выполнивших все условия. Результаты фестиваля также будут оглашены дистанционно – они появятся 5 февраля 2021 года на официальном сайте детской хореографической школы им. Панковой.

ИА «Орелград»