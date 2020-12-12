У жителя Орла изъяли штык-нож от автомата Калашникова

Мужчина заверил правоохранителей, что оружие нашел случайно.

Северный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и сбыте боевого холодного оружия, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Как следует из материалов дела, ранее не у подсудимого, а у другого мужчины при осмотре в помещении дежурной части отдела полиции был обнаружен и изъят «предмет, внешне похожий на штык-нож».

Согласно заключению эксперта этот предмет действительно является штык-ножом к автоматам Калашникова АКМ и АКМС, изготовленным промышленным способом. Он относится к категории боевого холодного оружия колюще-режущего действия. При проведении проверки было установлено, что незадолго до изъятия штык-нож сменил владельца.

Полицейские вышли на след другого жителя Орла, который и предстал перед судом по обвинению в совершении преступления. Данный гражданин заявил, что случайно нашел штык-нож с ножнами летом прошлого года. Вместо того, чтобы сдать находку в полицию, он принес ее к себе домой и примерно с год хранил в своей квартире. Затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он по собственной инициативе незаконно сбыл штык-нож гражданину, у которого впоследствии полиция его и нашла.

Вина «оружейного барона» была очевидна, с чем согласился и сам подсудимый. Дело было рассмотрено в особом порядке. Суд учел ряд смягчающих вину обстоятельств и наказал орловца 150 часами обязательных работ. Штык-нож после вступления приговора в законную силу должен быть уничтожен.

ИА «Орелград»