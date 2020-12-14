На обращение орловцев к Путину отреагировали силовики

14.12.2020 | 14:28 Видео, Новости, Общество

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Ведомство проверит, почему на Знаменке нет нормальной воды и дорог.

СК по Орловской области начал доследственную проверку из-за жалобы жителей пгт. Знаменка Орловского района. В соцсети появилось видео о сходе граждан с подписью «Жители пгт. Знаменка обратились к Путину». Люди рассказали, что почти 10 лет пытаются добиться качественной воды и нормальных дорог в населенном пункте.

Видео с собравшимися людьми выложили в социальной сети «ВКонтакте». Местные жители утверждают, что у них из кранов течет «черная, вонючая вода», детям трудно ходить в школу по разбитой дороге, и даже с подведением электричества есть проблемы. Они рассказали, что «бьются» за решение своих вопросов с 2011 года, но в ответ слышат только, что в «администрации денег нет». Напомним, с 2016 года до недавнего времени Орловский район возглавлял нынешний мэр Орла Юрий Парахин.

Силовики уже объявили о проверке «по факту обеспечения населения пгт. Знаменка Орловского района некачественной водой, а также по факту ненадлежащего содержания дорожной инфраструктуры в указанном населенном пункте».

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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