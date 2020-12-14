В Орле осужденных заставят поработать в Детском парке

Мэрия определилась с видами и местами обязательных работ.

Администрация Орла издала постановление, которым на 2021 год определены рабочие места. Они предназначены для тех граждан, которым судами будет назначено административное наказание в виде обязательных работ. Всего рабочие места будут выделены в десяти муниципальных организациях областной столицы. Их перечень был составлен на основании писем, от них же и поступивших.

Так, четыре рабочих места для административно осужденных будут выделены в МУП «ЖРЭП (3аказчик), по пять рабочих мест – в «Спецавтобазе по санитарной очистке города Орла» и Орловском городском центре культуры. Трамвайно-троллейбусное предприятие выделит для осужденных 10 рабочих мест, МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла» и Культурно-досуговый центр «Металлург» — по 15, Банно-прачечное хозяйство – 30.

Лидерами же по числу выделенных рабочих мест в 2021 году станут детский и городской парки – по 50 мест, МУП города Орла «Зеленстрой» — 100. Кроме того, мэрия утвердила перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания. В него включено девять позиций. Так, осужденные будут заняты уборкой придомовых территорий и подъездов жилых домов, улиц, парков, скверов, кладбищ и помещений, а также побелкой деревьев и бордюров.

В перечень включены разгрузочно-погрузочные работы, неквалифицированные малярные работы, общестроительные работы, а также «иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодателем».

ИА «Орелград»