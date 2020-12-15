64-летний орловец стал трехкратным чемпионом мира по гиревому спорту

Николай Варламов признан абсолютным чемпионом в двух номинациях.

Орловский спортсмен стал трехкратным чемпионом по гиревому спорту. На международных соревнованиях в Санкт-Петербурге 64-летнего Николая Варламова признали абсолютным чемпионов в двух номинациях.

Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту прошли в Санкт-Петербурге в ноябре этого года. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 12 стран мира. В составе сборной России был орловец Николай Варламов, выступающий на областных соревнованиях за Орловский район, рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Первую золотую медаль орловский спортсмен завоевал в упражнении толчок двух гирь весом 24 килограмма по длинному циклу. В этой номинации Варламов стал абсолютным чемпионом среди всех возрастов и весовых категорий. Примечательно, что 2 и 3 места заняли спортсмены 32 и 40 лет соответственно.

Вторую золотую медаль Чемпионата мира Варламов получил в эстафете толчок двух гирь весом 24 килограмма по длинному циклу. Третья золотая медаль выиграна в соревнованиях среди ветеранов, в которых Николай Варламов в очередной раз стал абсолютным чемпионом мира в подъеме гирь весом 16 килограмм в упражнении двоеборье (толчок двух гирь от груди, рывок гири одной рукой).

ИА «Орелград»