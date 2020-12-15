Клычков утвердил повышение платы за водные объекты на 5 лет вперед

Плата будет взиматься за пользование водными объектами.

Губернатор Андрей Клычков утвердил ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Орловской области. Попутно он утвердил порядок расчета и взимания такой платы. Интересно, что действие документа распространяется как минимум до 2025 года включительно. Судя по приведенным в нем цифрам, плата будет только расти все это время.

Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов или их частей, находящихся в собственности Орловской области, в пределах условий договора водопользования, губернатором установлена в 276 рублей за 1 тысячу кубометров воды. Ставка платы за использование акватории водных объектов или их частей, находящихся в собственности Орловской области, в том числе для рекреационных целей, установлена в размере 282 тысяч рублей за 1 квадратный километр используемой акватории в год.

При этом губернатор установил, что указанные ставки платы, с округлением до полного рубля, применяются в 2020 году с коэффициентом 2,31, в 2021 году — 2,66, в 2022 году — 3,06, в 2023 году — 3,52, в 2024 году — 4,05 и в 2025 году — с коэффициентом 4,65. Начиная с 2026 года, ставки платы будут применяться с более сложным коэффициентом, который будет учитывать и фактическое изменение, в среднем за год, потребительских цен на товары, работы и услуги.

Платежным периодом признан квартал, а общий размер платы будет определяться как произведение платежной базы и соответствующей ей ставки. Из постановления губернатора следует, что платежная база устанавливается в договоре водопользования по каждому виду пользования водными объектами и определяется отдельно в отношении каждого водного объекта или его части.

Платежной базой может служить объем допустимого забора воды, в том числе для ее передачи абонентам, а также площадь предоставленной акватории водного объекта или его части. Если водоизмерительных приборов нет, то объем забранной воды будет определяться расчетным путем, исходя из времени работы и производительности технических средств. Если и такой возможности нет, то объем забранной воды будут высчитывать по нормам.

ИА «Орелград»