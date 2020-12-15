Орловских начальников обязали подготовиться к Новому году

В городе по традиции будет введен режим повышенной готовности.

Администрация Орла издала постановление о повышении готовности предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Речь в документе, помимо прочего, идет о недопущении и пресечении противоправных действий, в том числе террористической направленности. Подпись под документом поставила и.о. мэра областной столицы Ирина Проваленкова.

Особый режим будет введен на период проведения новогодних и рождественских праздничных дней. Он будет действовать с 17:00 31 декабря 2020 года до 9:00 11 января 2021 года. Мэрия рекомендовала руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности на указанный период времени организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава. Соответствующие графики до 25 декабря будет принимать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Эта же служба в особый период будет собирать информацию «о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений», а также о предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, госпожа Проваленкова распорядилась проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные происшествия, а уточненные после этого сведения передать в городскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Городскому УМВД она рекомендовала обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, что, впрочем, полиция и без того делает.

ИА «Орелград»