В Орловской области снизят налоги

Пониженные налоговые ставки введут для предприятий общепита.

Орловский облсовет народных депутатов принял поправки в Закон Орловской области «Об установлении на 2019-2021 годы налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Как следует из пояснительной записки к нему, он подготовлен «в целях обеспечения устойчивого развития экономики региона и поддержки малого предпринимательства, наиболее пострадавшего от ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции».

Областные власти планируют помочь предприятиям общественного питания. Эта отрасль оказалась в числе наиболее пострадавших в период пандемии. В течение всего года она работала в условиях введенных ограничений. Вот и на новогодние праздники для общепита в Орловской области были введены новые ограничения. Организации теряют запланированную выручку, их финансовое положение ухудшается.

В связи с этим для плательщиков упрощенной системы налогообложения, включенных в класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков», установили на 2021 год пониженные налоговые ставки.

Так, ставка 4,5 процента (полная ставка составляет 6 процентов) будет применяться в случае, если объектом налогообложения являются доходы. Ставка в размере 11 процентов (полная ставка 15 процентов) — в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Орловской области по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по оценкам правительства региона не превысит 10 миллионов рублей.

Отметим, что пониженные налоговые ставки применяются лишь при соблюдении обязательного условия: необходимо получение не менее 70 процентов дохода (выручки) от «льготного» вида деятельности в общей сумме доходов.

ИА «Орелград»