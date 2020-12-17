В микрорайоне «Зареченский» установили новогоднюю елку и семью оленей

17.12.2020 | 17:26 Новости, Общество

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Такую же елку поставили и в микрорайоне «Болховский»

«Орелстрой» установил 7-метровую искусственную новогоднюю елку на бульваре Молодежи в микрорайоне «Зареченский». Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла.

Как и на прошлый Новый год, рядом с елкой установили три светящиеся фигуры – семью оленей. Они уже известны жителям «Зареченского» и даже стали участниками криминальных событий: в декабре 2019-го неизвестные похитили олененка из семьи. Впрочем, буквально через день воры поставили фигуру на место.

Такая же, как в «Зареченском», елка установлена в микрорайоне «Болховский», отметили в мэрии. В прошлом году вокруг дерева на бульваре Молодежи водили хороводы, но в этом году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

ИА «Орелград»

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