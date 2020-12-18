Еще в одной орловской больнице появятся ковидные койки

Орловские власти рассчитывают разместить в Нарышкинской ЦРБ до 80 пациентов.

В Нарышкинской ЦРБ подготовят койки для COVID-пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оперштаба. Новый ковидарий будет рассчитан на 60-80 мест.

По информации главы областного депздрава Ивана Залогина, по состоянию на 17 декабря в медучреждениях региона были свободны 165 коек из развернутых 1796.

По рекомендации Минздрава РФ выздоровевших от ковида орловцев выписывают и в выходные дни. Это также позволяет освобождать определенное количество коек, пояснили в оперштабе. Еще свыше 3,4 тыс. жителей региона лечатся на дому. По словам Залогина, амбулаторных больных обеспечивают лекарствами. «Все необходимые медикаменты имеются в наличии», — сообщили в пресс-службе оперштаба.

ИА «Орелград»