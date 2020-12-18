Клычков рассказал о хорошем отношении к Залогину и Блохину

Первого губернатор назвал «очень опытным», а вторым – «очень профессиональным»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о своем хорошем отношении к главе облздрава Ивану Залогину и своему экс-заместителю Денису Блохину. Первый регулярно подвергается критике из-за ситуации по коронавирусу и других проблемах в медицине региона, а второго суд признал виновным в превышении должностных полномочий на 33 млн рублей.

«Иван Александрович — очень опытный управленец, работавший в департаменте здравоохранения Белгородской области и руководивший поликлиникой. Безусловно, он сегодня в эпицентре внимания, поскольку здравоохранение и медицина — самое обсуждаемое. У Ивана Александровича есть один большой минус — он не политик. Он врач», — сказал Клычков о Залогине в интервью «Орловской искре».

В свою очередь, Блохина губернатор назвал «очень профессиональным чиновником».

«А я вообще к нему хорошо отношусь. Денис Анатольевич — очень профессиональный чиновник, который работал в Орловской области задолго до меня. С точки зрения исполнительской дисциплины и способности решать задачи, стоящие перед департаментом, мало кто на таком уровне работает», — добавил глава региона.

ИА «Орелград»