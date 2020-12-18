В Орле вдова отсудила зарплату погибшего мужа

Дело о взыскании заработной платы рассмотрели суды двух инстанций.

Как сообщает Орловский районный суд, частично удовлетворен иск вдовы к работодателю ее погибшего мужа. Из заявления следует, что в середине прошлого года супруг был принят в строительную компанию в качестве каменщика. В январе этого года его направили на строительство стены шахты лифта в комбикормовом цехе, расположенном в селе Становой Колодезь. Однако 13 января случилась трагедия – каменщик при работе упал в недостроенную шахту лифта. Он получил тяжелые травмы, от которых скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу.

Только после трагедии вдова узнала, что работодатель не заключал с ее мужем трудовой договор. Офис этой фирмы находится в Липецке, поэтому заключить договор «не представлялось возможным в связи с удаленностью объектов и кадровой службы». Поэтому в суде вдова сначала попросила об установлении факта трудовых отношений.

Данный факт был установлен. В этом помогли, в том числе, материалы уголовного дела, которое было возбуждено региональным Следственным комитетом по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ. В ходе расследования было установлено, что каменщика к работе допустил начальник участка, официально трудоустроенный в строительной компании.

Следующими требованиями вдовы стали взыскание с работодателя в ее пользу зарплаты, невыплаченной ее мужу почти за два месяца. Также она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей и проценты за задержку зарплаты.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца в полном объеме. Однако проигравшая сторона подала апелляционную жалобу. Областной суд частично изменил решение, отменив взыскание морального вреда и определенной части процентов. В остальном решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Фирму обязали выдать вдове зарплату ее погибшего мужа и проценты за задержку зарплаты, рассчитанные вплоть до дня его гибели.

ИА «Орелград»