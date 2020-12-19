Житель Орла за месяц угнал у своих знакомых три автомобиля

Похититель был задержан и уже понес заслуженное наказание.

Угоны были совершены на территории Заводского района города Орла. Как установили следствие и суд, местный житель в период с 15 июля по 17 августа 2020 года похитил три чужих автомобиля. В первом случае он угнал ВАЗ-2112, принадлежавший его знакомому. Машина была припаркована во дворе. Молодой человек проник в салон через незапертый задний багажник. Затем завел двигатель и отправился в путь. Машину он собирался продать «на запчасти».

Второй угон случился спустя две недели. На этот раз подсудимый похитил автомобиль марки ВАЗ-210930, который был припаркован на улице. Злоумышленник воспользовался тем, что передняя левая дверь не была заперта. Третий автомобиль, марки ВАЗ-2110, был угнан в августе. Кстати, он также принадлежал знакомой угонщика, который проник в салон через незапертую водительскую дверь.

В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им же ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. По совокупности преступлений его приговорили к 2 годам исправительных работ с удержанием 5 процентов из его заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»