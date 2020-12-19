Жители деревни в 5 км от Орла перешли на дождевую воду

Селяне из деревни Лесной внезапно остались без грунтовой воды.

Активисты орловского регионального отделения Общероссийского народного фронта выступили в защиту прав жителей деревни Лесная, которые внезапно остались без воды. В отделении ОНФ уточнили, что речь идет о населенном пункте, расположенном всего в 5 км от Орла. Несмотря на близость к областному центру, у селян нет самых элементарных благ цивилизации.

В деревне, насчитывающей около 50 домов и 100 жителей, банально нет централизованного водопровода. Воду местные жители годами черпали из колодцев. Однако она ушла – произошло это, по мнению экспертов, из-за осадки грунтовых вод. Активисты ОНФ уже направили обращение в администрацию Орловского района с призывом начать разработку проекта строительство водопровода и организовать подвоз воды.

«На протяжении долгого времени мы пытаемся добиться от власти, чтобы в нашу деревню был проложен водопровод, так как даже в личных колодцах воды нет, — цитирует ОНФ жителя деревни Лесная Максима Авдеева. — Однако решить проблему нам так и не удалось. Для хозяйственных и личных нужд нам приходится привозить воду из близлежащих населенных пунктов. По силам это только гражданам, у которых есть личный транспорт. Как быть в данной ситуации маломобильным жителям нашей деревни, у которых нет возможности привезти воду? Для выхода из ситуации они вынуждены собирать дождевую воду, чтобы приготовить пищу. Но вода еще нужна для бытовых нужд, для скота. Для этого дождевой воды не хватит. А зимой вообще придется топить снег».

В ОНФ отметили, что некоторые селяне за свой счет выкопали колодцы, откуда черпали воду насосами. Но не так давно даже эти колодцы высохли. За водой селянам теперь приходится ездить в соседние деревни и Орел.

«Неоднократные обращения местных жителей к главе администрации Большекуликовского сельского поселения оказались безрезультатными, — говорят в ОНФ. — Первоначально им обещали, что при бурении скважин в деревне Грачевке и поселке Телецентр в деревню Лесную подадут воду. Но после бурения скважин и установки водонапорных башен в деревню Лесную водопровод так и не был проведен».

Кроме того, говорят активисты, рядом с Лесной строятся еще несколько населенных пунктов, и там водоснабжения тоже нет. В связи с этим, по мнению общественников, «администрации Орловского района необходимо рассчитывать разработку плана водоснабжения с учетом подвода воды и к строящимся населенным пунктам».

ИА «Орелград»