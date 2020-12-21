Клычков выступил с инвестиционным посланием

Губернатор подвел итоги 2020 года и очертил задачи на следующий

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 21 декабря выступил с инвестиционным посланием. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате. В ходе собрания глава региона итоги уходящего года и озвучили задачи на будущее. В центре внимания оказались экономика и социальная сфера региона в условиях пандемии.

Клычков отметил, что объём валового регионального продукта (ВРП) в 2020 году ожидается на уровне 248 млрд рублей (+2% по сравнению с 2019 годом). Доля сельского хозяйства в ВРП составит 25,3%, промышленного производства — 19,1%, торговли и общественного питания — 15,7%, транспорта и связи — 10,2%, строительства — 6,5%. Объём отгруженных товаров собственного производства достигнет 138,8 млрд рублей (+1,2%).

Объём инвестиций в основной капитал в Орловской области ожидается на уровне 56,1 млрд рублей. В 2017 году показатель составлял 43,7 млрд рублей, в 2018 году – 48 млрд рублей, в 2019 году – 55,9 млрд рублей.

Общая стоимость инвестиционных проектов в Орловской области в 2020 году составляет около 40,7 млрд рублей. Речь идёт и о строительных, и о сельскохозяйственных, и о промышленных проектах.

В обсуждении инвестиционного послания участвовали представители различных отраслей бизнеса, в том числе застройщики. Они вместе с зампредом правительства Орловской области Игорем Тиньковым смотрели выступление Клычкова и выходили на связь из офиса строительного холдинга «Орелстрой».

ИА «Орелград»