Под Орлом 1600 любителей выпить попали «на карандаш»

В Ливнах отчитались о борьбе с пьянством в общественных местах.

Как сообщили в администрации города Ливны, цифры текущего года были озвучены на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В частности, был поднят вопрос о «выявлении лиц, склонных к употреблению спиртных напитков и бродяжничеству». С докладом на эту тему выступил начальник районного отдела участковых уполномоченных полиции Андрей Савенков.

«За истекший период 2020 года в административный паспорт внесено 1600 человек, совершивших правонарушения по факту распития спиртных напитков, — сообщил он. — С данной категорией проводится профилактическая работа. Совершившие вышеуказанные правонарушения первоначально подвергаются штрафу в размере 500 рублей, вторично – 550 рублей».

Кроме того, по его словам, в городе проводится работа по «выявлению частных лиц незаконно реализующих алкогольную продукцию». Иными словами, полиция борется с нелегальными торговцами, в том числе самогонщиками. Ловят в райцентре и хулиганов, причем делают это нередко при помощи камер видеонаблюдения.

На заседании было отмечено, что на территории города установлено 27 камер — в местах массового пребывания людей, в том числе на общественных и спортивных территориях. В 2021 году планируется установить 15 камер на территории парка АО «ГМС Ливгидромаш».

ИА «Орелград»