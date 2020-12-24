На Клычкова пожаловались в прокуратуру из-за сквера Ермолова

24.12.2020 | 14:51 Новости, Общество

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Градозащитник написал открытое письмо прокурору Орловской области.

Депутат горсовета Орла первого и второго созывов, градозащитник Юрий Малютин написал открытое письмо прокурору области Владиславу Малкину. Речь в нем идет о желании губернатора Клычкова реставрировать сквер им. Ермолова в Орле. Малютин настаивает, что любые работы в этой зеленой зоне незаконны и призывает прокурора защитить сквер.

Напомним, более года проект реконструкции сквера Ермолова продвигает лично губернатор Андрей Клычков. Изначально он говорил, что Сбербанк готов профинансировать проект, выделив 150 млн рублей. Сквер планируется объединить с пешеходной зоной по улице Ленина, разбить в нем сухой фонтан, а трамвайные пути поднять над уровнем проезжей части и озеленить.

Мнения жителей города по этому проекту благоустройства сразу разделились. Кто-то рьяно поддержал проект, кто-то требовал убрать руки прочь от сквера. Градозащитники устраивали пикеты, губернатор встречался с орловцами, проект «протащили» через публичные слушания и  горсовет, а потом выяснилось, что инвестор денег так и не дал.

В обращении к Малкину Малютин напомнил, что 18 декабря Клычков снова заявил об актуальности для него этого проекта. Градозащитник в своем письме прокурору опирается на нормы закона, которые прямо запрещают проводить работы по реконструкции в историческом центре города. Также он требует признать незаконным решение горсовета, который согласовал будущую реконструкцию, а интерес Клычкова в освоении инвестиций в сквере Ермолова называет «личным».

ИА «Орелград»

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