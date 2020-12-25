О развитии городской транспортной системы рассказал замгубернатора

В Орле троллейбусы могут заменить на электробусы. Об этом замгубернатора Игорь Тиньков рассказал в интервью ОГТРК. По информации чиновника, новую транспортную схему в областном центре будут переделывать под муниципальное предприятие и искать деньги для обновления подвижного состава.

— Электробусы в Орле — это реальность, — заявил СМИ Тиньков. — Все зависит от того, насколько мы готовы отказаться от троллейбусного парка. Москва по этому пути идет, соседние города тоже.

При этом чиновник отметил, что электробусы – не дешевое удовольствие, чтобы их закупить, необходимо участвовать в госпрограммах. Областные власти также намерены искать возможности для закупки новых трамвайных вагонов и ремонта путей.

— Задача по транспорту – прежде всего, комфортное и безопасное передвижение населения. По центральным улицам должно ходить больше комфортных низкопольных автобусов. Маршрутную сеть в Орле будут пересматривать в части увеличения муниципального транспорта, более габаритного, — рассказал Тиньков.

ИА «Орелград»