В Мценске ужесточат контроль за депутатскими деньгами

Наказы избирателей в райцентре решили исполнять программным методом.

Власти города Мценска утвердили муниципальную программу «Реализация предложений избирателей депутатам Мценского городского Совета народных депутатов». Как сказано в ее паспорте, этот документ является основным, консолидирующим предложения избирателей на 2021 год. Отмечено, что в «предыдущие годы наказы избирателей учитывались беспрограммным методом, что усложняло процесс их реализации, а также контроль за их исполнением».

Более эффективным методом реализации предложений избирателей, по мнению местных властей, является программно-целевой метод. Только он способен обеспечить «увязку реализации мероприятий по срокам, исполнителям, ресурсам, а также организацию процесса управления и контроля». Словом, поэтому и была разработана муниципальная программа.

Что касается ее сути, то всего в Мценске в 2021 году на реализацию предложений избирателей депутатам будет выделено 3,1 миллиона рублей. Все эти средства поступят из бюджета города. Освоить их предполагается в течение всего будущего года. Депутаты уже определились с конкретными тратами.

Большая часть средств, порядка 2,3 миллиона рублей, будет направлена в сферу образования. Деньги будут потрачены на текущий ремонт школ и детсадов, а также на приобретение для них необходимого инвентаря. На благоустройство города будет выделено 530 тысяч рублей. За счет этих средств, в частности, планируется отремонтировать детские площадки и установить туалет на территории городского пляжа. Оставшаяся часть депутатских денег будет передана учреждениям культуры – на ремонт.

ИА «Орелград»