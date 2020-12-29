Парахин и Проваленкова переоделись, чтобы поздравить детей

Орловские чиновники нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мэр Орла Юрий Парахин и его заместитель Ирина Проваленкова нарядились в сказочных персонажей и поздравили детей. Чиновники в нарядах Деда Мороза и Снегурочки навестили несколько орловских семей, а также не оставили без подарков случайных прохожих.

Фото и видео поздравлений выложил у себя в соцсетях Парахин. Вместе с Проваленковой они пришли в гости к многодетной семье на улице Емлютина, к 11-летней девочке в Северном районе, а также навестили еще одну семью с двумя маленькими детьми. В сообщении Парахина говорится, что все это семьи с «особенными» детьми.

«Поздравили и тех ребят, которые встретились нам на улице. Некоторые из них увидели Дедушку Мороза и Снегурочку впервые. Им тоже подарили сладости и пожелали всего самого доброго в новом 2021 году», — написал Парахин.

В конце видео Дед Мороз и Снегурочка поздравляют жителей города с наступающим Новым годом и желают, чтобы Орел стал «лучшим городом на земле».

ИА «Орелград»