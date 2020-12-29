За сутки орловские спасатели сняли с деревьев двух котов

29.12.2020 | 11:03 Новости, Происшествия

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Инциденты произошли в Орле и Мценске.

За минувшие сутки орловским спасателям дважды пришлось выезжать для помощи животным. В ведомстве уточняют, что такие вызовы принимают, если в данный момент не требуется помощь людям.

Вечером 28 декабря в пожарно-спасательную службу обратилась жительница одного из домов во Мценске с просьбой снять кота с дерева. Вызов поступил около 20.00. «Животное находилось на высоте пятого этажа, поэтому пожарным пришлось задействовать автолестницу. Перепуганного кота передали счастливой владелице», — рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС.

А сегодня ночью, около 00.30, аналогичный вызов получили спасатели в Орле. На улице Генерала Жадова на дерево залез котенок. Прибывшие сотрудники МЧС сняла животное с дерева и передали его хозяйке.

ИА «Орелград»

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