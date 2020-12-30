Сын Пилипенко уволился из правительства Орловской области

30.12.2020 | 10:09 Новости, Общество

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Где будет работать сын депутата Госдумы и кто займет его место, пока неизвестно.

Глава департамента информационных технологий правительства Орловской области Александр Пилипенко уволился по собственному желанию. Об сообщает «Абирег.ру» со ссылкой на обладминистрацию. При этом утром 30 декабря фотография чиновника еще «висела» на сайте правительства региона.

СМИ уточняет, что «соответствующее заявление было подписано совсем недавно». Кто займет вакантную должность в облправительстве и куда устроится на работу Александр Пилипенко, пока неизвестно.

Как уже писал «Орелград», сын ректора ОГУ, депутата Госдумы Ольги Пилипенко пришел на работу в облправительство в 2019 году. Пилипенко занял должность главы департамента информационных технологий, освободившуюся после отставки Юрия Урсу. Последний перешел на работу в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. До работе в Орловской области Урсу был помощником губернатора Андрея Клычкова, когда тот работал в Мосгордуме.

ИА «Орелград»

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