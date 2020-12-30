В Орле займутся реабилитацией пациентов, перенесших COVID-19

Комплексная реабилитация будет налажена в студенческой поликлинике ОГУ.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, соответствующий приказ уже подписан. Он предусматривает создание мультидисциплинарной команды комплексной реабилитации, которая будет работать на базе студенческой поликлиники опорного вуза. Программа коснется тех граждан, которые перенесли заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Как пояснил главный врач студенческой поликлиники ОГУ Александр Котов, выздоровевшие граждане становятся не опасными для окружающих, и у них вырабатывается иммунитет. Однако замечено, что у ряда таких пациентов появляются и осложнения, вызванные болезнью. Ситуация же сейчас такова, что пациенты выписываются из стационаров и уходят без амбулаторного звена. В условиях большой нагрузки медикам просто некогда заниматься реабилитацией. Между тем, переболевшего COVID-19 человека необходимо восстанавливать по психическим, социальным и соматическим параметрам.

«В открытых источниках можно найти массу материалов по восстановлению, но зачастую в них отсутствует комплексный подход, — говорит Александр Котов. — А это означает, что они не только окажутся безрезультативными, но и даже способны нанести вред. Поэтому необходим только комплексный подход!».

По его словам, в ОГУ была разработана шкала реабилитационной маршрутизации, которая содержит индикаторы проводимых мероприятий, то есть комплексную оценку. Сам комплекс включает в себя обследование на входном этапе, физиопроцедуры и лечебную физкультуру. Вуз уже закупил специализированное телемедицинское оборудование, которое позволит работать с пациентами в онлайн режиме.

«По требованиям санитарного законодательства реабилитационные сеансы будут осуществляться индивидуально, — продолжает Александр Котов. — Ежедневно врач сможет принять от 7 до 10 пациентов. Продолжительность реабилитации – не менее 10 сеансов. Стоит отметить, что комплексная реабилитация будет направлена не только на студентов, сотрудников и преподавателей вуза, но и на более широкий круг».

Реабилитационные сеансы начнутся с 11 января 2021 года.

ИА «Орелград»