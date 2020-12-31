Орловские депутаты помогли детям осуществить мечты

«Елка желаний» порадовала юных ливенцев.

Депутаты Орловского облсовета поздравили детей из Ливен, которые загадали новогодний подарок на «Елке желаний». Тем ребятам, которые из-за особенностей здоровья, не смогли прийти на встречу, подарки привезли домой.

Накануне Нового года спикер заксобрания Леонид Музалевский, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко, мэр Ливен Сергей Трубицин, депутаты облсовета Елена Астахова и Вадим Сезин вместе с Дедом Морозом поздравили детей и вручили им долгожданные подарки. Так, загадавшая сюрпризы на «Елке желаний» Ирина получила велосипед, Вероника — смарт-часы, Рита — гитару для занятий в музыкальной школе, а Арсений – бутсы. Детей с ограниченными возможностями здоровья гости поздравили на дому.

— В праздничные дни каждый из нас в рамках акции «Елка желаний» может почувствовать себя волшебником, — напомнил Музалевский. — В Орловской области депутаты партийных фракций, активисты молодежных и общественных организаций, просто неравнодушные люди с удовольствием включились в эту работу. С «Елок желаний» в Орле и в районах области каждый день снимают открытки, в которых дети рассказывают о своих мечтах. Десятки желаний уже реализованы.

Кроме того, доставлены подарки для детей, чьи шары были сняты с «Елки желаний» на прошлой неделе. Олег Кошелев в реабилитационном центре подарил долгожданный подарок Никите, который просил на Новый год конструктор. Свои подарки доставили Владимир Масалов, Юлия Мальфанова, Сергей Потемкин, Наталья Прохорова.

Поздравления в эти дни получают и ветераны Великой Отечественной войны. Встречи с ними будут продолжаться до самого Нового года. А в рамках акции «Спасибо врачам» депутаты подарили медикам 4 тысячи штук медицинских масок, 50 штук пульсометров и 15 литров антисептика для НКМЦ.

ИА «Орелград»