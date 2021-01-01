Клычков выделил 3 млрд рублей на строительство

Деньги потратят в 2021 году на ремонт и возведение различных объектов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2021 год». Она предполагает организацию работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры. Деньги будут выделены из средств бюджета региона. Общий объем финансирования на сегодняшний день предусмотрен в размере 3,092 миллиарда рублей.

Из них на капитальное строительство планируется выделить 2,918 миллиарда рублей, а оставшаяся сумма пойдет на капитальный ремонт объектов. В частности, 4 миллиона рублей планируется потратить на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, а именно плотины на реке Нугрь в городе Болхове.

Орел получит 808 миллионов рублей на реконструкцию Красного моста, а Мценск — 60,3 миллиона на реконструкцию моста через реку Зушу по улице Карла Маркса. Кроме того, 20 миллионов рублей будет выделено на начало работ по модернизации ГУП ОО «Ветсанутильзавод «Орловский» — «в целях соблюдения экологической и противоэпизоотической безопасности Орловской области». Также запланирована реконструкция здания под приют для животных без владельцев, на что выделят 4 миллиона бюджетных рублей.

ИА «Орелград»